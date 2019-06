Deutschlands U21 verliert EM-Finale gegen Spanien

Nach gut 20 Minuten hatte sich Deutschland gefangen und wurde stärker, kam aber nicht zu gefährlichen Szenen vor dem Tor. Der große Aufreger der ersten Halbzeit war ein brutales Foulspiel von Jesus Vallejo an Luca Waldschmidt, das der Schiedsrichter aber trotz Review nur mit Gelb ahndete.

Nübel patzt bei Abpraller

Die Deutschen nahmen den Schwung nach der Pause mit. Distanzschüsse von Waldschmidt (53., 59.) und Amiri (63.) sorgten für Gefahr. Deutschland war jetzt dran am Ausgleich. Allerdings schlugen die Spanier mit ihrer ersten Konterchance und unter Mithilfe von Nübel, der einen haltbaren Schuss nach vorne abprallen ließ, eiskalt zu. Dani Olmo staubte per Lupfer zum 2:0 ab. Die Vorentscheidung. Amiris später Treffer per Distanzschuss, der abgefälscht wurde, sorgte noch einmal für Spannung, kam aber zu spät. Manches erinnerte an das EM-Endspiel der A-Mannschaft 2008, als Deutschland Spanien mit 0:1 unterlag.