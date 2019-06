DFB-Gruppengegner China und Südafrika brauchen einen Sieg

Die deutschen Gruppengegner China und Südafrika stehen noch ohne Punkte da. Im direkten Duell soll sich das heute (21 Uhr) ändern.

Gegen Deutschland verlor das Team von Nationaltrainer Jin Xiuquan mit 0:1. "Wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Hätten sogar Geschichte schreiben können", so Xiuquan. Hauptproblem der Chinesinnen war die schlechte Chancenverwertung. "Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir uns aber noch weiter steigern", weiß der Coach.

Leicht wird es wohl nicht, denn die Spielerinnen aus Südafrika ließen ihr Können im ersten Spiel immerhin aufblitzen. Am Ende war aber Spanien zu stark. Für die ersten Punkte will man gegen China "mit dem gleichen Level und der gleichen Energie in die Partie gehen", sagt Nationalspielerin Ode Futuludilo. "Wir hoffen, dass wir dann endlich bekommen, was wir verdienen."