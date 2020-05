Deutschlands Fußball-Chef will Gehaltsobergrenze für Profis

Kellers Katalog ist in vielen Punkten erst einmal eine Wunschliste, die grob einige Ziele umreißt. Aber speziell beim zweiten Punkt, der Gehaltsobergrenze für Fußballer, wird er durchaus konkret.

"Wir müssen auch den Profifußball wieder näher zu den Menschen bringen. Wir müssen über eine Gehaltsobergrenze nachdenken", steht im Keller-Plan. Der DFB-Chef will das vieldiskutierte Financial Fairplay auf den Prüfstand stellen und reformieren.

"Es gibt unsinnige Gehälter und Ablösesummen, die nicht mehr glaubhaft sind. Die sind teilweise von einer anderen Welt." DFB-Präsident Fritz Keller

Dialog mit der UEFA gesucht

Keller kündigt an, sich auf nationaler und internationaler Ebene abstimmen zu wollen und auch den Kontakt zur UEFA suchen zu suchen. Und da kommt Rummenigge ins Spiel. "Deshalb werden wir einen Brief an den UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin schreiben", erklärte Keller in einer Medienrunde. "Obwohl er keinen Posten mehr hat, hat er internationales Gewicht. Wenn er sich dafür einsetzt, hat das Ganze sehr gute Chancen", sagt Keller über seinen Wunschpartner Rummenigge.