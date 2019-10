Deutschlands beste Einradfahrer treffen sich am Hohen Bogen

Am Hohen Bogen im Bayerischen Wald werden an diesem Wochenende die Offenen Deutschen Meisterschaften im "Gelände-Einradfahren" (Mountain Unicycling) ausgetragen. Mehr als 100 Einradfahrer aus Deutschland, Italien und der Schweiz gehen dabei in insgesamt drei verschiedenen Disziplinen an den Start. Bei den Meisterschaften werden die Sieger in den Disziplinen "Uphill", "Downill" und "Cross-Country" ermittelt.

Vize-Weltmeisterin am Start

Ausgerichtet werden die Titelkämpfe am Hohen Bogen in Neukirchen beim Heiligen Blut vom SV Gleißenberg/Lixenried. Der Verein verfügt über eine besonders erfolgreiche Einrad-Abteilung. SV-Fahrerin Louise Lang wurde im vergangenen Jahr im südkoreanischen Seoul Vize-Weltmeisterin im Cross-Country. Lang ist auch am Wochenende auf dem Hohen Bogen am Start.