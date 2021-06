EM: Deutschland zittert sich gegen Ungarn ins Achtelfinale

Joshua Kimmich zeigte bereits nach vier Minuten ein erstes Ausrufezeichen, als er in den Strafraum eindrang und Ungarns Keeper Péter Gulácsi aus kurzer Distanz prüfte. Kurz darauf folgte im Regen von München aber die kalte Dusche, als Ádám Szalai vom 1. FSV Mainz 05 einen Konter per Kopfball zur 1:0-Führung für Ungarn abschloss und Torhüter Manuel Neuer keine Chance ließ. In der Blitztabelle war die DFB-Elf zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter.

Ungarn weiter ein unangenehmer Gegner

Ein Kopfball von Mats Hummels knallte (21.) an die Latte, Matthias Ginter scheiterte (22.) an Gulácsi. Ungarn präsentierte sich in der Folgezeit weiter unangenehme Gegner, besonders Attila Fiola wich Joshua Kimmich nicht von der Seite. Erst kurz vor der Halbzeitpause kam die DFB-Elf erst wieder zu einem aussichtsreichen Torschuss. Kai Havertz wurde jedoch geblockt, den Nachschuss verstolperte er (44.) und schoss weit daneben.

"Wir haben uns brutal schwer getan, Chancen herauszuarbeiten und haben uns Fehler erlaubt." Joshua Kimmich

Löw versucht es mit Goretzka

Der bis dahin auf der Bank sitzende Thomas Müller machte nach einem langen Gespräch mit dem Coach intensive Aufwärmübungen. Noch verzichtete der Bundestrainer aber auf personelle Veränderungen. Havertz fasste sich nach einem Sané-Zuspiel ein Herz und zog (52.) aus der Drehung ab - in die Arme von Gulácsi. Statt Müller brachte Löw erst einmal Leon Goretzka (55.) als Ersatz für Ilkay Gündogan. Nadelstiche setzte jedoch erneut der Gegner: Laszlo Kleinheisler brachte einen Freistoß scharf herein, der FCB-Keeper musste vor dem hochsteigenden Willi Orban mit den Fäusten klären.

Erneute Führung für Ungarn kurz nach dem Ausgleichstreffer

Ungarns Torhüter flog bei einem Kimmich-Freistoß am Ball vorbei, Hummels köpfte aufs Tor und Havertz beförderte die Kugel (66.) über die Linie zum Ausgleichstreffer. Wenig später zappelte die Kugel aber schon wieder im Tor von Manuel Neuer. András Schäfer köpfte (68.) zur 2:1-Führung für Ungarn.

"Das war nichts für schwache Nerven". Bundestrainer Joachim Löw

Goretzka verwandelt zum 2:2 und zum Achtelfinaleinzug

Der Bundestrainer reagierte mit einem Doppelwechsel: Jetzt brachte er Müller sowie Timo Werner. Den erlösenden zweiten Ausgleichstreffer leitete der gerade eingewechselte (82.) Jamal Musiala ein, Goretzka vollstreckte (84.) zum 2:2. Damit schließt Deutschland die Gruppe mit Platz zwei ab und bekommt es am im Achtelfinale Dienstag in London mit Großbritannien zu tun.

Den Gruppensieg sicherte sich Weltmeister Frankreich durch ein 2:2 (1:1) im Parallelspiel gegen Titelverteidiger Portugal (Platz drei). Ungarn ist als Gruppenletzter ausgeschieden.