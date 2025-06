WM-Auslosung: Die Niederlage gegen Portugal und die Folgen

Die Nations League hat seit ihrer Erstaustragung in der Saison 2018/2019 einen schweren Stand in Deutschland. Die fehlende Akzeptanz hatte sicher auch etwas damit zu tun, dass die deutsche Nationalmannschaft bisher regelmäßig früh scheiterte. Erst in diesem Jahr schaffte es die DFB-Auswahl erstmals ins Halbfinale.

WM-Auslosung: Deutschlands Chancen auf Lostopf 1 gesunken

Beim Finalturnier, das die UEFA an München und Stuttgart vergab, sollte sich das ändern. Die Zielsetzung von Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Spielern war klar: Zwei Partien in München spielen - das hätte bedeutet: Sieg im Halbfinale und dann am Sonntag auch das Finale in der Fröttmaninger Arena zu spielen. Doch daraus wurde nichts. Deutschland steht am Sonntag (08.06., 15 Uhr) nur im Spiel um Platz drei.

Was die Niederlage gegen Portugal noch bitterer macht: Der erhoffte Sprung in der FIFA-Weltrangliste auf Platz neun ist in weite Ferne gerückt. Mit einem Sieg hätte Deutschland - derzeit auf Platz zehn im FIFA-Ranking - Italien überholt, das derzeit Rang neun innehat. Warum das so wichtig gewesen wäre? Nur wer einen Platz unter den besten neun Nationen hat, ist bei der Auslosung für die WM 2026 in Lostopf 1 gesetzt.

Italien oder Deutschland - nur ein Team wird gesetzt

Diese Hoffnung ist geschmolzen, und das würde bedeuten, dass Deutschland schon in der WM-Vorrunde auf einen Topgegner treffen könnte. Derzeit wären neben Titelverteidiger Argentinien auch Spanien, Frankreich, England, Brasilien, die Niederlande, Portugal, Belgien und eben Italien in einer der zwölf WM-Gruppen gesetzt. Dazu kommen die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.

Eine klitzekleine Hoffnung gibt es freilich immer noch, dass Deutschland die Italiener noch abfängt, als einer von zwölf Gruppenköpfen gesetzt wird und den absoluten Topgegnern aus dem Weg geht. Das hängt aber vom weiteren eigenen Abschneiden in der Nations League ab (Platz drei wäre hilfreich), aber auch von den Ergebnissen der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation, wo sie am Freitag auf Norwegen trifft.

Nagelsmann: Leistung wichtiger als das Ergebnis

Nagelsmann scheint nicht mehr so recht daran zu glauben, dass man Italien in der Rangliste noch abfängt. Jedenfalls deutete er nach dem 1:2 an, dass ihm am Sonntag die Spielweise wichtiger sei als das Ergebnis: "Mir geht es weniger um den Platz drei. Ich will lieber ein Topspiel sehen und wir werden Vierter, als ein schlechtes Spiel und wir werden Dritter."

Für die WM 2026 hieße das: Gut möglich, dass es bereits in der Vorrunde gegen Argentinien, Brasilien, Spanien oder Frankreich geht.