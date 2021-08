Deutschland Tour kommt am Wochenende in Franken an

Am Wochenende wird es wegen der Deutschland Tour der Rennrad-Profis in Mittel-und Oberfranken zu erheblichen Behinderungen auf den Straßen kommen. Rund 130 Rennrad-Profis sind in Stralsund gestartet und fahren 727 Kilometer über Schwerin und Illmenau zum Zielort nach Nürnberg.

Radtour durch Franken

Zum Ende der dritten und damit vorletzten Etappe werden die Rennrad-Profis am Samstag in Erlangen erwartet. Sie kommen von Illmenau im Thüringer Wald und fahren an diesem Tag mehr als 190 Kilometer über Coburg und Lichtenfels, Bamberg und Forchheim nach Erlangen. Am Sonntag fahren sie über einen 160 Kilometer langen Kurs über die Fränkische Schweiz nach Nürnberg. Ihr Weg führt über Ebermannstadt, Gössweinstein, Wichsenstein, Hammerbühl und Rödlas.

Genauer Streckenverlauf nicht bekannt

Um die Pandemie-Beschränkungen zu wahren, werden der detaillierte Streckenverlauf und der konkrete Zeitplan vom Veranstalter nicht bekannt gegeben. Die Zuschauer werden gebeten, die Veranstaltung über Live-Ticker, Social Media sowie ARD und ZDF zu verfolgen.

Rahmenprogramm für Amateure und junge Sportler

Am Sonntag laufen auch die Jedermann-Touren. Wahlweise geht es hierbei 55 Kilometer rund um Nürnberg oder 108 Kilometer durch die Fränkische Schweiz. Der Start ist am Vormittag auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

Auch der Radsport-Nachwuchs findet Franken attraktiv. Im Rahmen der Deutschland Tour steht am Samstag die Newcomer Tour auf dem Programm.

Am Samstag radeln die Frauen einen Rundkurs über 4,8 Kilometer ab Erlangen. Am Sonntag fahren die Radlerinnen 52 Kilometer auf der kurzen Strecke der Jedermann Tour.

Radeln für den guten Zweck

Praktisch zeitgleich zum Finale der Deutschland Tour kommt auch die Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Franken an. Die Teilnehmer wollen nach Angaben der Stiftung vor allem krebskranken Kindern Mut machen. Es radeln insgesamt 50 Sportler, die alle selbst als Kinder oder Jugendliche an Krebs erkrankt waren.

Mit der Radtour demonstrieren sie, dass nach einer Krebserkrankung sportliche Höchstleistungen möglich sind. Im Gepäck haben sie zudem ein Päckchen, das Regenbogenarmbänder, selbst gestaltete Mutperlen in Form eines Regenbogens und Geschenke enthält. Diese werden vor den Toren verschiedener Kliniken überreicht.

Die Regenbogen-Radler sind am 21. August in Ulm gestartet und beenden ihre Tour eine Woche später am Samstag, 28. August, in Würzburg. Am Freitag, 27. August, fahren die Teilnehmer von Nürnberg nach Erlangen, besuchen dort die Kinder-und Jugendklinik. Am Samstag geht es von Emskirchen über Markt Bibart und Kitzingen nach Würzburg zum Universitätsklinikum.