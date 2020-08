vor 14 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Deutschland-Tour für Amateure: "Dein Ride"

Die Deutschland-Tour, das größte Rad-Profi-Rennen in Deutschland, muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Stattdessen können Amateure die Strecke in vier Etappen fahren. Am Wochenende kamen die Radsportler nach Ober- und Mittelfranken.