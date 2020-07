Deutschland Tour 2021 gastiert in Erlangen und Nürnberg

Wie die Veranstalter mitteilen, verläuft die erste Etappe durch Mecklenburg Vorpommern von Stralsund in die Landeshauptstadt Schwerin. Dann geht der Kurs weiter Richtung Süden. Die dritte Etappe am 22. August wird dann in Erlangen enden. Und von dort aus geht es am 23. August, dem Finaltag, nach Nürnberg.

Punkte in Erlangen sammeln

Bei der Zielankunft in Erlangen können die Radprofis den Grundstein für den Gesamtsieg der Deutschland Tour 2021 legen, denn bei der Tageentscheidung gibt es eine Zielrunde von zwölf Kilometern, die über den Anstieg am Rathsberg führt. Der sei, so die Veranstalter, wie gemacht für Fahrer "mit Hoffnungen auf die Gesamtwertung, die sich von den Sprintern absetzen wollen". Zielgerade ist dann auf der Luitpoldstraße.

"Die Fahrradstadt Erlangen freut sich, Deutschlands größtes Radsportereignis im nächsten Sommer zu begrüßen. Wir planen ein ganzes Wochenende rund um die Deutschland Tour, mit den Topstars als Höhepunkt." Florian Janik, Oberbürgermeismeister von Erlangen

Über die Fränkische Schweiz in die Noris

Neben dem Profirennen soll es auch ein buntes Rahmenprogramm für Familien und Nachwuchs-Radfahrer geben. Die Schlussetappe am Sonntag startet dann direkt vom Marktplatz und endet in Nürnberg. Dabei führt die Strecke über die Fränkische Schweiz und führt dann in einer großen Schleife nach Nürnberg.

Spannendes Radwochende mit Jedermann-Rennen

"Am Samstag spannenden Sport und ein buntes Programm in Erlangen erleben – am Sonntag die Stars am Start und an der Strecke anfeuern oder bei der Jedermann Tour selber mitfahren und das große Finale genießen“, so beschreibt Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, dem Veranstalter der Deutschland Tour, das fränkische Radwochenende.