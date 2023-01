Deutschland - Norwegen | 23.01. | Livereportage zum Hören

Deutschland steht nach dem Kantersieg gegen die weiter punktlosen Südamerikaner in der Hauptrundengruppe 3 bei 6:0 Zählern. Schon mit einem weiteren Sieg am Samstag (20.30 Uhr) gegen die Niederlande könnte der Viertelfinaleinzug perfekt sein. Eine weitere Chance bietet die abschließende Hauptrundenpartie am Montag (20.30 Uhr, live auf BR24) gegen Norwegen.