Deutschland nach 4:0-Sieg unterwegs nach Grenoble

Es ist wieder einmal Reisezeit beim DFB-Team. Vom nahe der Mittelmeerküste gelegenen Montpellier geht's in die Alpen nach Grenoble. Dort findet am Samstag (22.06.19, Anstoß 17.30 Uhr, live in voller Länge auf B5 aktuell) das Achtelfinale statt. Die Mannschaft wird etwas außerhalb von Grenoble im Vorort Uriage-les-Bains wohnen.

Deutschlands Achtelfinalgegner gesucht

Offen ist noch, gegen wen das deutsche Team dann spielen wird. Als Gruppensieger vermeiden die DFB-Frauen WM-Mitfavoriten wie die USA oder Frankreich und müssen zunächst "nur" gegen einen Gruppendritten ran. Der kann aus den Vorrundengruppen A, C oder D kommen.

Nur Gruppe A hat schon alle Partien hinter sich gebracht. Dort steht Nigeria auf Platz drei. In der Gruppe C werden wohl Brasilien oder Australien auf Platz drei landen, in der Gruppe D Japan, Argentinien oder Schottland.

DFB-Team für alles bereit

"Für mich ist das nicht seltsam, weil es mir egal ist, gegen wen wir spielen", sagt Linda Magull: "Komme, wer wolle, wir werden das schon schaffen." Die Mittelfeldspielerin von Bayern München, die beim 4:0-Sieg gegen Südafrika ihr WM-Startelfdebüt gefeiert hatte, ist für jeden Gegner bereit.

Die Scouting-Abteilung hat alle möglichen Kandidaten - der Achtelfinalgegner steht voraussichtlich erst am Donnerstag fest - im Blick. "Wir werden gut vorbereitet sein, es werden alle Spiele geschaut und gefiltert", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.