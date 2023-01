Deutschland machts zum Vorrunden-Abschluss deutlich

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der WM den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Gegen Algerien gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason deutlich mit 37:21. Damit konnte die deutsche Mannschaft noch einmal Selbstvertrauen tanken für die Hauptrunde, die für Deutschland am Donnerstag beginnt. Erster Gegner wird am Donnerstag Argentinien (ab 15:30 Uhr) sein.

Einseitige Partie

Das DHB-Team war von Beginn an die überlegene Mannschaft, lag in der Anfangsphase aber sogar 1:3 in Rückstand. Doch die Mannschaft um Christopher Steinert vom HC Erlangen fing sich schnell und gestaltete das Ergebnis deutlich. Mit einer 16:9-Führung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause zog das deutsche Team davon und gewann am Ende mit 16 Toren Vorsprung standesgemäß gegen die Nordafrikaner.

In der Hauptrunde trifft Deutschland auf Norwegen, Niederlande Argentinien. Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams aus der Vorrunde werden in die nächste Turnierphase mitgenommen. Das DHB-Team nimmt dementsprechend vier Punkte in die Hauptrunde mit.