> Sport > Deutschland - Japan | 23.11., 14 Uhr | Radio-Livereportage

Deutschland - Japan | 23.11., 14 Uhr | Radio-Livereportage

Jetzt gilt's für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland trifft in seinem ersten WM-Spiel auf Japan. BR24 Sport überträgt die Partie am Mittwoch ab 14 Uhr in voller Länge in der Radio-Livereportage.