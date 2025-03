3:3 gegen Italien: "Schlagbar, wenn wir 10 % weniger machen"

"In der ersten Halbzeit wurden wir von den Deutschen weggefegt. Wir sind wieder aufgestanden und haben unsere Ehre durch Fußballspielen gerettet", schrieb die italienische "Gazzetta dello Sport" zum 3:3 (3:0) im Nations League Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund. Während die Italiener aufstanden, ließ Deutschland nach.

"Ich habe mich sehr geärgert, weil es eine unfassbar gute erste Halbzeit war", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, nachdem sein Team in der zweiten Halbzeit drei Gegentore kassiert hatte. Nach dem 2:1 Sieg in Mailand reichte das 3:3 der deutschen Elf, um sich für das "Final Four", das nun in München und Stuttgart stattfindet, zu qualifizieren.

3:3 gegen Italien erinnert an 4:4 gegen Schweden 2012

Es ist nicht das erste Mal, dass einer deutschen Nationalmannschaft so ein Spiel widerfährt. Vor fast 13 Jahren wurde aus einem 4:0 gegen Schweden in einem WM-Quali-Spiel noch ein 4:4. Damals hieß es in einem Magazin, die deutsche Mannschaft hätte nicht aus früheren Fehlern gelernt. Das sagt 2025 keiner und Bundestrainer Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich erläuterten im Sportschau-Interview, was sie aus dem 3:3 gegen Italien "auch im Hinblick auf die WM" mitnehmen.

Kimmich: "Gesehen, zu was wir in der Lage sind."

Zur ersten Halbzeit, in der die DFB-Elf den flüssigsten, zielstrebigsten und aggressivsten Fußball der vergangenen Jahre spielte, sagte Kimmich: "Wir haben zumindest gesehen, zu was wir in der Lage sind." Allerdings hätte man auch gesehen, "Was passiert, wenn wir zehn Prozent weniger machen. Dann sind wir sehr anfällig. Dann sind wir schlagbar", so der Kapitän zur zweiten Hälfte.

In der 49. Minute führte ein missglückter Pass von Leroy Sané zu Kimmich zum 1:3 Anschlusstreffer. Ein entscheidender Moment für Nagelsmann: "In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner selber eingeladen." Insgesamt sei man verdient weitergekommen, so der Bundestrainer.