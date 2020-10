Deutschland gegen Türkei - Radio Livereportage auf B5 aktuell

Nach langer Corona-Zwangspause und den beiden unbefriedigenden Unentschieden zum Restart der DFB-Elf gegen Spanien und die Schweiz soll nun unbedingt wieder ein Sieg her. In Köln trifft Deutschland zum Auftakt der Drei-Länderspiel-Woche auf die Türkei, bevor die Punktspiele am Samstag in der Ukraine und gegen die Schweiz anstehen.

BR24 Sport überträgt die Partie am Mittwoch ab 20.45 Uhr als Radio Livereportage in voller Länge auf B5 aktuell. Reporter sind Julia Metzner und Armin Lehmann.