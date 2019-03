Deutschland mit Last-Minute-Sieg zum Auftakt

Joachim Löw verzichtete auf den Dortmunder Marco Reus und damit auf eine dritte Offensivkraft neben Leroy Sané und Serge Gnabry. Stattdessen setzte er in Amsterdam auf den Münchner Leon Goretzka neben Joshua Kimmich und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. Die Idee: Das Zentrum gegen die offensivstarken Niederländer verdichten. Insgesamt nahm der Bundestrainer nach dem 1:1 gegen Serbien am vergangenen Mittwoch sieben Änderungen vor.

Deutschland mit forschem Beginn

Die DFB-Elf begann forsch, setzte die passiven Niederländer unter Druck. Besonders auffällig: Nach Ballverlusten schaltete das Team von Löw sehr schnell ins Gegenpressing um. Bis zur ersten großen Gelegenheit der deutschen Nationalmannschaft dauerte es gerade einmal eineinhalb Minuten. Leroy Sané setzte sich auf der linken Seite durch, sein Querpass landete von den Füßen von Serge Gnabry. Dessen Schuss aus knapp 15 Metern konnte Jasper Cillessen parieren.

Sané trifft zur Führung, Neuer pariert stark

Nach einer Viertelstunde gingen die Deutschen dann in Führung. Toni Kroos schickte auf der linken Seite Nico Schulz. Seine Hereingabe fand Sané, der kurz annahm und eiskalt abschloss. Die Gastgeber brauchten einige Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen, hatten dann aber durch Ryan Babel aus dem Nichts zwei große Chancen. Beide Male parierte Manuel Neuer stark.

Traumtor von Serge Gnabry

Gerade als es danach aussah, dass die Niederländer die Oberhand über das Spiel gewinnen könnten, traf Serge Gnabry mit einem Traumtor zum 2:0 (34.). Auf der linken Seite dribbelte er Richtung Strafraum, zog dann in die Mitte und zirkelte den Ball in den Winkel. Und die Deutschen hätten vor der Pause durchaus erhöhen können. Erst scheiterte Tilo Kehrer per Kopf aus wenigen Metern an Cillessen, dann parierte der Schlussmann der Niederländer einen Schuss von Sané.

Niederlande in der zweiten Halbzeit besser

Mit einer ganz anderen Intensität kamen die Niederländer aus der Pause und belohnten sich schnell. Matthijs De Ligt köpfte in der 48. Minute zum 1:2. Die Gastgeber zeigten viel mehr Biss im Zweikampf, die DFB-Elf tat sich in dieser Phase schwer. In der 63. Minute war es dann so weit: Memphis Depay erzielte mit einem Flachschuss ins linke untere Eck den Ausgleich. Die Niederländer dominierten das Spiel, Deutschland brauchte einige Zeit, um sich zu befreien.

Last-Minute-Treffer von Nico Schulz

Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als endete die Partie unentschieden. Dann zeigten die eingewechselten Ilkay Gündogan und Marco Reus einen Geniestreich: Gündogan spielte einen Steilpass auf Reus. Der Dortmunder sah im Rückraum Schulz, der den Fuß reinhielt und zum Sieg traf. Es war der erste Erfolg der deutschen Mannschaft in den Niederlanden seit 1996.