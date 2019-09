Deutschland gegen die Niederlande - als Matthäus vergeblich traf

Das EM-Halbfinale 1988 in Hamburg

Auch wenn die beiden Kontrahenten schon bei der WM 1978 in Argentinien und der EM 1980 in Italien erneut aufeinandergetroffen waren: Die Rivalität lebte erst wieder bei der Europameisterschaft 1988 in Deutschland auf. Beide Teams trafen im Halbfinale aufeinander. Kurios: "Oranje"-Trainer war wieder Rinus Michels, der nach der WM 1974 aufgehört hatte und 1986 zum niederländischen Fußballverband zurückgekehrt war.

Deutschlands Kapitän Lothar Matthäus brachte die DFB-Elf nach 55 Minuten per Foulelfmeter in Führung, Ronald Koeman glich - ebenfalls per Elfmeter - nach 74 Minuten aus. Das EM-Aus ereilte Deutschland in der 89. Minute. Manndecker Jürgen Kohler hatte den Niederländer Marco van Basten wie schon beim Elfmeter nicht im Griff, prompt traf der zum 2:1-Sieg für den späteren Europameister. Es ist bis heute die letzte deutsche Niederlage im Hamburger Volksparkstadion.

Die niederländischen Spieler feierten den Sieg zwischen Euphorie und Peinlichkeit. "Ich habe auf diesen Augenblick 14 Jahre gewartet. Ich bin froh, dieses Geschenk der älteren Generation zu geben", sagte Torwart Hans van Breukelen. Torschütze van Basten sprach von einem "wunderbaren Gefühl, besonders, weil wir auf dem Weg ins Finale diese widerwärtigen Deutschen rausgeworfen haben." Den Abschuss lieferte der heutige Nationaltrainer Ronald Koeman: Der wischte sich nach dem Trikottausch mit Olaf Thon angedeutet den Hintern mit dem DFB-Leibchen ab.