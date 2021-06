Deutschland fürchtet Ronaldo, Portugal "hat Angst vor Müller"

Gegen Weltmeister Frankreich strahlte die deutsche Nationalmannschaft zu wenig Torgefahr aus. Seit der 0:1-Niederlage steht die Offensive von Joachim Löw endgültig in der Kritik.

Der Bundestrainer selbst wünscht sich für das anstehende Duell gegen Portugal (Samstag 18:00 Uhr/ARD und in der B5-Radio-Livereportage), "mehr in die Tiefe zu gehen und mehr Bälle in den Strafraum zu spielen", erklärte ARD-Reporter Lennert Brinkhoff. Löw geht es also weniger um die Grundordnung, als um die Spielweise, wie seine Schützlinge die Aufstellung interpretieren. "Torchancen herausarbeiten, und sich dann dafür belohnen" lautet die Devise der DFB-Auswahl.

Portugal mit Angst vor Thomas Müller

Titelverteidiger Portugal steht vor allem deswegen eine Herausforderung dar, weil "sie in der Breite sehr gut aufgestellt sind", erklärte Brinkhoff. "Der Gegner ist mehr als Cristiano Ronaldo", warnte er.

Dennoch hat Portugal Angst vor einem Mann: FC Bayern-Stürmer Thomas Müller. "Seit dem WM-Spiel 2014, als Deutschland 4:0 gegen Portugal gewonnen hat, hat Müller drei Tore geschossen. Seitdem fürchten alle diesen Müller", sagte Brinkhoff.