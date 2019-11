Deutschland für Fußball-EM 2020 qualifiziert

Die Fußball-EM 2020: Deutschland spielt in München

24 Nationalmannschaften ermitteln 2020 vom 12 Juni bis zum 12. Juli den neuen Fußball-Europameister. Gespielt wird in elf europäischen Städten und in Aserbaidschans Hauptstadt Baku (Vorderasien). In Deutschland wird in München gespielt.

In der bayerischen Landeshauptstadt finden drei Vorrundenspiele und ein EM-Viertelfinale statt. Deutschland spielt durch erfolgreiche EM-Qualifikation in der Turniergruppe F und mindestens zwei Mal in München. Gespielt wird bei der EM 2020 in sechs Vorrundengruppen mit je vier Teams. Jeder Gruppe wurden zwei Spielorte zugeordnet. Das Finale findet im Londoner Wembley-Stadion statt.