Deutschland - Frankreich| 07.10., 20.30 Uhr| Radio-Livereportage

Erstes Spiel nach dem deutschen EM-Hype

In Dresden ist der Zuschauerzuspruch für das erste Heimspiel der DFB-Frauen nach dem EM-Hype groß. Für die Neuauflage des aus DFB-Sicht siegreichen EM-Halbfinals am Freitag gegen Frankreich (20.30 Uhr/ARD und hier in der Radio-Livereportage) sind bislang rund 24.000 Tickets verkauft, über das DFB-Ticketportal sind nur noch Stehplätze verfügbar.

Die Münchnerin Giulia Gwinn sprach von einer "riesigen Wertschätzung". In der sächsischen Hauptstadt soll das Sommermärchen der DFB-Frauen weitergehen, bei der Europameisterschaft in England hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für Begeisterung gesorgt. "Wir hoffen natürlich, dass wir das, was wir bei der EM erlebt haben, auch in Dresden erleben werden", sagte Gwinn: "Wir freuen uns auf Deutschlandfahnen, auf Menschen, die mit unseren Trikots ins Stadion kommen."