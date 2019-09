Deutschland bei Basketball-WM vor dem vorzeitigen Aus

68:70 unterlag die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) der Dominikanischen Republik. Bereits sein Auftaktspiel hatte Deutschland 74:78 gegen Mitfavorit Frankreich verloren. Bester deutscher Werfer mit 20 Punkten war NBA-Star Dennis Schröder, der aber erneut weit von seiner Topform entfernt war und viele leichte Punkte verschenkte.

Zum allerersten Mal überhaupt verlor eine DBB-Auswahl ihre ersten zwei WM-Spiele. Ohne die Top 16 zu erreichen, wären auch die Chancen, sich sportlich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren, deutlich gesunken. In China werden sieben Direkttickets für Olympia vergeben. 16 weitere Teams schaffen es zu einem Qualifikationsturnier, ein solches Ticket war das Minimalziel.

Frankreich entscheidet über Deutschland

Die Dominikanische Republik ist mit zwei Siegen bereits sicher in der nächsten Runde. Gewinnt Frankreich sein zweites Gruppenspiel gegen Jordanien (14.30 Uhr), ist das DBB-Team definitiv ausgeschieden. In ihrem letzten - und dann vermutlich bedeutungslosen - Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstag auf Jordanien. Danach muss die DBB-Auswahl voraussichtlich in der Platzierungsrunde um die Positionen 17 bis 32 antreten.