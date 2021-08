31.08.2021, 10:21 Uhr

Deutschland - Armenien|5.9., 20.45 Uhr| Radio-Livereportage

Das nächste WM-Qualifikationsspiel steht an. Die deutsche Nationalmannschaft empfängt in Stuttgart Armenien. BR24 Sport überträgt das Spiel in der Radio-Livereportage. Ihre Reporter sind Holger Dahl und Philipp Hofmeister.