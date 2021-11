Armenien - Deutschland| 14.11., 20.45 Uhr | Radio-Livereportage

Mit dem Gastspiel in Armenien geht für die DFB-Auswahl die Ausscheidungsrunde für das WM-Turnier 2022 in Katar zu Ende. "Wir wollen 27 Punkte, die wir erreichen können, die wollen wir holen und uns mit zwei Siegen verabschieden. Das ist der Fokus", sagte Flick mit Blick auf die letzten Aufgaben des Jahres.

Verfolgen Sie das Spiel in Armenien am 14.11. ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage.