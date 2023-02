Deutsches Trio fehlt bei Nordischer Kombination in Schonach

"Wir haben da die Reißleine gezogen", begründete Bundestrainer Hermann Weinbuch die Entscheidung. Nach zuletzt schwachen Sprungleistungen werden die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Johannes Rydzek nicht bei der WM-Generalprobe in Schonach starten. Stattdessen absolvieren die beiden ein Sprungtrainingslager in Oberstdorf, um sich auf die Weltmeisterschaft in Planica (21.Februar bis 5.März) vorzubereiten. Auch der Olympiasieger von Peking, Vinzenz Geiger, wird nicht in den Schwarzwald reisen. Nach einem Infekt, wegen dem er schon in Oberstdorf gefehlt hat, schont sich Geiger noch.

Frenzel will dort sein, wo die Musik spielt

Für Eric Frenzel ist das Trainingslager keine Strafe, sondern der letzte Schritt zu einer guten WM-Leistung. Auf sport.de schreibt der 34-Jährige, dass er mit seiner Laufperformance zufrieden wäre. Zum Springen meint er: "Bekomme ich zehn Meter mehr hin, bin ich in Planica dort, wo die Musik spielt!" Für die WM qualifizieren könnten sich in Schonach noch Fabian Rießle, Jakob Lange und Terence Weber. Allerdings müssten die drei Athleten laut Nationaltrainer Weinbuch "richtig aufzeigen", also eine Platzierung "Richtung Podest" liefern.

Schmid noch mit Chance auf Gesamtweltcup

Julian Schmid wird das Aufgebot in Schonach anführen. Der Oberstdorfer hat immer noch Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Aktuell liegt er auf Rang zwei hinter dem Österreicher Johannes Lamparter mit etwa 100 Punkten Rückstand. Nach der WM folgen dann noch die Weltcups in Oslo und Lahti.