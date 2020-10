Deutsches Langlaufteam: WM-Medaillen kein realistisches Ziel

Weltcupauftakt Ende November in Finnland

Bis 6. November sind Schlickenrieder und sein Team noch in Davos. Nach einer Regenrationswoche geht es am 12. November ins finnische Muonio, um sich an die Schneebedingungen in Skandinavien zu gewöhnen. Die neue Weltcupsaison beginnt dann am 27. November in Ruka, eine Woche später stehen Rennen im norwegischen Lillehammer im Kalender.

Wer tatsächlich in Ruka starten wird, will Schlickenrieder erst nach Testrennen in Muonio entscheiden: "Es sollen die besten Sechs am Start stehen."