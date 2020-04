Deutsches Handball-Team für WM 2021 qualifiziert

Bei der Europameisterschaft im Januar diesen Jahres in Österreich, Schweden und Norwegen hatte die Mannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB) den fünften Platz belegt. Neben dem Team vom neuen Bundestrainer Alfred Gislason sicherten sich als weitere europäische Nationen Slowenien, Portugal, Schweden, Österreich, Ungarn, Weißrussland, Island, Tschechien und Frankreich auf diese Weise ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die vom 14. bis 31. Januar 2021 in Ägypten stattfinden soll. Spanien, Kroatien und Norwegen hatten ihr Ticket bereits dank ihrer EM-Platzierungen gelöst, Dänemark war als Titelverteidiger gesetzt.

"Diese pragmatische Entscheidung der EHF schafft ein wenig Klarheit und sorgt dafür, dass wir in der kommenden Spielzeit keine zusätzlichen Termine in den Spielplan unserer Ligen integrieren müssen." DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober

Quali für EM 2022 soll vor der WM stattfinden

Die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft zur EM 2022 werden angesichts der noch zu terminierenden Olympia-Qualifikationsrunde für Tokio auf den 6. bis 9. Januar 2021 verschoben und finden somit unmittelbar vor der WM statt. Das ursprünglich für Mitte April geplante Olympia-Ausscheidungsturnier der deutschen Mannschaft in Berlin war wegen der Pandemie abgesagt worden.

Deutsche Handball-Frauen für EM 2020 qualifiziert

Auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainer Henk Groener umgeht unfreiwillig die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 (3. bis 20. Dezember) und ist beim Turnier in Dänemark und Norwegen dabei. Grundlage für die Vergabe der Plätze war die vergangene EM 2018 in Frankreich, bei der die DHB-Frauen den zehnten Platz belegt hatten.