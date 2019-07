Münchner Gojowczyk verpasst eine Überraschung

Auch der 29-jährige Münchner Peter Gojowczyk verpasste in seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 2:6, 3:6 eine Überraschung. Bautista Agut ist in Wimbledon an Position 23 gesetzt. Für Gojowczyk war es die vierte Niederlage im vierten Aufeinandertreffen mit dem Spanier. Der Weltranglisten-121. Gojowczyk war in diesem Jahr auch schon bei den Australian Open und den French Open in der ersten Runde gescheitert.