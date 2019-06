Deutsches Doppel im Paris-Finale: "Wollen Historisches schaffen"

2018 meldeten der Coburger Kevin Krawietz und Andreas Mies in Wimbledon zum ersten Mal zusammen bei einem der vier großen Turniere für die Qualifikation. Sie erreichten die Hauptrunde und kamen prompt ins Achtelfinale. Und nun stehen sie als erstes deutsches Doppel seit 1993 im Endspiel der French Open. "Jetzt wollen wir was Historisches schaffen", sagte Mies vor dem Finale am Samstag 8(.6.) gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin. Dass die letzten deutschen Doppel-Sieger bei einem Grand Slam Gottfried von Cramm und Henner Henkel 1937 waren, wussten sie nur so grob.

Erfolgreiche Historie deutscher Doppel bei Olympia

Mies hat sich nach seinem International-Business-Studium in den USA mittlerweile mehr oder weniger komplett auf seine Doppel-Karriere konzentriert. Krawietz versuchte es bei den French Open noch in der Qualifikation im Einzel, scheiterte aber in der zweiten Runde.

Nun könnten sich Krawietz und Mies einreihen in die Historie der deutschen Doppel, die zumindest bei Olympia für Furore sorgten. Boris Becker und Michael Stich holten 1992 in Barcelona Gold, Rainer Schüttler und Nicolas Kiefer gewannen 2004 in Athen Silber. Letzter Deutscher im Doppel-Finale eines Grand Slams war Philipp Petzschner, der 2011 mit dem Österreicher Jürgen Melzer die US Open gewann. Becker stellte in seiner Funktion als Abteilungsleiter des Deutschen Tennis Bundes schon mal eine Einladung zum Davis Cup in Aussicht. "Das ist natürlich ein absoluter Traum von uns", sagte Krawietz.