DOSB-Präsident: Wichtig ist, dass Spiele überhaupt stattfinden

Seit knapp zwei Monaten ist Thomas Weikert Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in China äußerte er sich im Gespräch mit BR24 zu den Herausforderungen der Athletinnnen und Athleten. Schon im Vorfeld haben diese Spiele für viel Diskussionsstoff gesorgt. In Zeiten von Corona müssen die Sportlerinnen und Sportler mit vielen Herausforderungen umgehen.

Weikert: Wichtig ist, dass die Spiele überhaupt stattfinden

Auch wenn sich Weikert "unkomplizierte" Spiele wünschen würde wie in London oder Rio, sei es doch das Wichtigste, dass die Spiele überhaupt stattfänden. Und es sei wichtig, dass die angereisten Athletinnen und Athleten ihre Leistungen abrufen können. Schließlich seien die Olympischen Spiele für viele von ihnen der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere, so Weikert.

Hauptsache: Nicht positiv getestet!

Die grössten Herausforderungen für alle Beteiligten beginnen schon vor der Abreise in Deutschland. Am besten pflege man also so wenig Kontakte wie möglich, um das Risiko der Ansteckung zu minimieren. Und dann müsse man hoffen, dass der Test vor Abflug negativ ausfällt, damit man überhaupt die Reise nach China antreten kann.

Allerdings bestehe immer ein Restrisiko, sich im Flugzeug anzustecken und dann in ein Quarantäne-Hotel in China zu müssen. Und an diesen Quarantäne-Hotels wurde im Vorfeld seitens der Betroffenen viel Kritik geübt - die aber nicht zutreffend sei, so Weikert.

Wettkampfstätten teilweise 200 Kilometer entfernt

Die Olympischen Winterspiele in China könnten auch zu den "Spielen der weiten Wege" werden. Zwischen den Eishallen in Peking und der Skisprungschanze in den Bergen liegen fast 200 Kilometer. Und auch die deutschen Athletinnen und Athleten sind auf drei olympische Dörfer verteilt. Eine echte logistische Herausforderung. Deshalb haben sich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die drei Dörfer aufgeteilt.

Deutsche sind zufrieden mit Zimmern und Verpflegung

Laut DOSB-Präsident Weikert sind die deutschen Sportlerinnen und Sportler zufrieden mit der Ausstattung der Zimmer in den Olympischen Dörfern. Auch die Verpflegung werde gut bewertet.

Da die chinesischen Betreuerinnen und Betreuer kein Englisch sprechen und auch nicht Deutsch, sind aus Deutschland Übersetzer mitgereist. Das Problem der Kommunikation kenne er noch aus seiner Zeit als Tischtennis-Präsident, so Thomas Weikert.

Nachhaltige Spiele? Meinungen sind unterschiedlich

Die chinesischen Gastgeber präsentieren die aktuellen Winterspiele auch als nachhaltig. Unter anderem werden Arenen aus den Sommerspielen von 2008 wieder genutzt. Die Wukesong Basketball-Arena zum Beispiel wird diesmal für Eishockey genutzt. Das "Vogelnest" findet eine neue Verwendung und auch der ehemalige Schwimmwürfel dient neuerdings als Curling-Arena.

Aber es gibt natürlich auch viele Neubauten, die anlässlich der Winterspiele gebaut wurden: Mitten in die Berge wurden Wettkampfstätten gebaut. Weiße Kunstschneepisten in ansonsten braunen Bergen. Allerdings hat das IOC bei der Vergabe der Olympischen Spiele viel auf Nachhaltigkeit geachtet. Auch in Hinblick auf die nächsten Winterspiele in Cortina soll das eine große Rolle spielen.

Welche Medaillenhoffnungen sollen erfüllt werden?

In Südkorea war das deutsche Team äußerst erfolgreich: Insgesamt gab es 31 Medaillen. Nur Norwegen war damals besser. Eine Platzierung zwischen den Erfolgen von Sotschi und Pjöngjang wäre wünschenswert, so Weikert. Auf die Frage, wer die erste deutsche Medaille gewinnen könnte, wollte sich Weikert nicht festlegen. Er hoffe, dass es bald geschehe, so DOSB-Präsident Thomas Weikert.