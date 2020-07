Deutscher MLS-Profi: "Der US-Präsident hat versagt"

Jungwirth schaut neidisch nach Deutschland

In solchen Zeiten schaut Jungwirth durchaus natürlich auch nach Deutschland. In Sachen Coronakrise stellt er der US-Regierung kein gutes Zeugnis aus. "Man schaut neidisch in sein Heimatland. Das Leben in Deutschland wäre deutlich einfacher. Natürlich hat in der Hinsicht auch der Präsident versagt", sagt der Fußballprofi.

In der Jugend beim TSV 1860 München ausgebildet, wechselte Jungwirth 2017 von Bundesligist Darmstadt 98 zu den San José Earthquakes. Ihm und seinem Team winkt in Florida im Idealfall - beim Turniersieg - ein Platz für die nord- und zentralamerikanische CONCACAF-Champions-League.

Nach dem Turnier soll die Saison in den USA, die nach zwei Spieltagen wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, regulär fortgesetzt werden. Die Punkte aus den Gruppenspielen beim Turnier zählen auch für die Saison.