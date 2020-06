Deutscher Meister FC Bayern zurück in München

Flick: Im Pokalfinale den nächsten Schritt gehen

Es war auch zu erwarten, dass die Bayern die Korken nur eingeschränkt knallen lassen. Die Meisterschale ist ja schließlich nur eine von drei möglichen Trophäen, die in dieser Saison nach München wandern soll. Schließlich stehen noch DFB-Pokalfinale und die Rest-Saison in der Champions League an. "Wir haben im Pokal noch den nächsten Schritt, den wir machen wollen. Aber was man nicht planen kann, ist die Champions League. Die wird schwer genug", sagte Flick, der sich nach dem Spiel am Abend sehr sachlich präsentierte