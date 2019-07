Deutscher Hockey-Nachwuchs tankt in Bayern Selbstvertrauen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm Bundestrainer Sven Lindemann einfach mal die Torhüterin vom Feld. Im Hockey nicht so außergewöhnlich. Das Risiko lohnte sich, zwei Tore erzielten die U18-Frauen in der Überzahlphase, am Ende stand ein 6:3-Sieg im dritten Testspiel in drei Tagen gegen England. Auch die anderen beiden Spiele hatte die Nachwuchsnationalmannschaft klar - mit 5:1 und 6:1 - gewonnen.

Jetzt heißt es erstmal ausruhen.! In gut einer Woche steigt dann das wichtigste Turnier des Jahres, das Sechs-Nationen-Turnier in Eindhoven, mit den besten europäischen Mannschaften und einem auf 18 Spielerinnen reduzierten Kader. Viele der U18-Spielerinnen träumen vom Sprung in die Bundesliga - wie Verteidigerin Cara Sambeth, die in München beim ESV spielt und bald in die Bundesliga zum MSC will.

Bayern = Hockey-Entwicklungsland?

Dabei hat Bayern nach wie vor nicht die besten Bedingungen, in Deutschlands Westen und Norden wird durchschnittlich immer noch mehr und besser Hockey gespielt. Die Münchnerin Paulina Niklaus ist beispielsweise nach Mannheim umgezogen, spielt Bundesliga, geht auf eine Sporteliteschule und kann Hockey und Lernen dort besser vereinbaren.

Eins haben allerdings alle U18-Spielerinnen gemeinsam: den Traum von Olympia. Die Sommerspiele 2020 kommen vermutlich zu früh. Aber vielleicht sieht man die eine oder andere Spielerin dann spätestens 2024, bei Olympia in Paris.