24.08.2019, 18:27 Uhr

Deutscher Dreifach-Erfolg in der Dressur bei Reit-EM

Isabell Werth hat zum Abschluss der Dressur-Wettbewerbe bei der EM in Rotterdam auch den Titel in der Grand Prix Kür und damit ihr 20. EM-Gold gewonnen. Silber holte Dorothee Schneider. Bronze ging an die Bayerin Jessica von Bredow-Werndl.