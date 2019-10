Deutsche Weitspringerin Mihambo holt WM-Gold

Die 25 Jahre alte Topfavoritin sprang ganz starke 7,30 Meter und holte den Titel mit dem größten Vorsprung der WM-Geschichte vor Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine (6,92). Bronze sicherte sich Ese Brume aus Nigeria (6,91).

Gold-Weite im dritten Versuch

Dabei hatte die 25-Jährige von der LG Kurpfalz zunächst mehr Probleme als erwartet. Im ersten Versuch landete Mihambo schon bei 6,52 Meter, allerdings war sie deutlich vor dem Brett abgesprungen. Der zweite Versuch war ungültig - doch dann hatte sie ihr Timing gefunden. Mihambo segelte im dritten Durchgang auf 7,30 Meter, so weit wie nie zuvor.

Letzte Weitsprung-Weltmeisterin Drechsler mach "Champagner auf"

Letztmals hatte Heike Drechsler 1983 in Helsinki und 1993 in Stuttgart Weitsprung-Gold gewonnen. Seitdem hatte keine DLV-Springerin bis zu Mihambo eine Medaille geholt. Drechsler zitterte zu Hause in Helsinki vor dem Fernseher mit. "Ich freue mich wahnsinnig für sie, das hat sie sich verdient", sagte die ehemalige Topathletin und feierte den Goldsprung standesgemäß. "Ich mache mir jetzt eine Flasche Champagner auf", sagte die Olympiasiegerin von 2000. Mihambo verbesserte sich hinter Drechsler (7,48) auf Platz zwei der "ewigen" deutschen Bestenliste, nur US-Ikone Jackie Joyner-Kersee sprang bei ihren Titelgewinnen 1987 (7,36) und 1991 (7,32) weiter bei einer WM als Mihambo.