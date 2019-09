Deutsche Volleyballerinnen im EM-Viertelfinale raus

Bei der ersten Niederlage im gesamten Turnierverlauf fanden die Deutschen um ihren Star Louisa Lippmann am Ende vor 9.380 lautstarken Fans keine Antwort mehr auf die wuchtigen Angriffe der Polinnen. Die erste deutsche EM-Medaille seit 2013 bleibt vorerst ein Traum. Polen trifft nun am Samstag in Ankara auf die Türkei. Im zweiten Halbfinale will Serbien auf dem Weg zur Titelverteidigung die Italienerinnen bezwingen.

Lob vom Bundestrainer: "Riesen-EM gespielt"

Trotz des knapp verpassten Einzugs der deutschen Volleyballerinnen ins EM-Halbfinale hat Bundestrainer Felix Koslowski seinem Team ein großes Lob ausgesprochen. Seine Mannschaft habe eine "riesige EM gespielt", sagte Koslowski nach dem dramatischen 2:3 . Sein Team hätte das Halbfinale "verdient gehabt", meinte der 35-Jährige weiter. Diagonalangreiferin Jennifer Geerties hatte "keine Erklärung2, warum ihr Team im verlorenen zweiten und dritten Satz leistungsmäßig "runtergefahren" sei.

"Wir können trotzdem zufrieden sein, es braucht ein paar Tage, man muss das erstmal sacken lassen." Jennifer Geerties