Deutsche Turner bei WM chancenlos im Mehrkampf

Dalalojan gewann mit 87,598 Punkten vor dem punktgleichen Titelverteidiger Xiao Ruoteng aus China aufgrund besserer Haltungsnoten. Dritter wurde der Russe Nikita Nagorni (86,331). Es war das erste Allround-Gold für einen russischen Turner nach 17 Jahren. Bis zum Zerfall der Sowjetunion hatte Russland zwölf Mal den Mehrkampf-Titel erkämpft, für den letzten WM-Titel der einstigen Turn-Großmacht sorgte Nikolai Krjukow 1999.

Zum ersten Mal nach 115 Jahren wurde der Mehrkampf-Titel bei Turn-Weltmeisterschaften nach Punkt-Gleichstand vergeben. Dalalojan bekam mehr Zähler für die Ausführung der Übungen, bei den technischen Werten lag Xiao vorn.

Nguyen und Dauser ohne Chance

Die beiden Unterhachinger Marcel Nguyen und Lukas Dauser mussten sich nach einigen Fehlern mit den Rängen 20 (79,132 Punkte) und 24 (76,730) zufrieden geben. Spitzenplätze waren aber von beiden nicht erwartet worden. Nguyen hatte in der Vorbereitung mit einer angebrochenen Rippe zu kämpfen, Dauser war nach langer Verletzungspause erstmals wieder bei einem internationalen Vergleichskampf dabei. Der Barren-Spezialist startet am Wochenende noch in seiner Spezialdisziplin.

Lukas Dauser: Comeback-WM nach Kreuzbandriss

Dauser hatte sich bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr einen Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie und einen Schaden am Außenmeniskus zugezogen. Die Weltmeisterschaft 2017 im kanadischen Montreal war passé und nicht nur das: Selbst ein mögliches Karriereende schwebte unheilvoll über Dauser, den Vize-Europameister des vergangenen Jahres..

Dementsprechend hatte der 25-Jährige vor der WM angekündigt: "Ich schiele nicht auf Platzierungen." Noch fehlt ihm die Konstanz. Bei der deutschen WM-Qualifikation im September in Stuttgart siegte Dauser souverän, bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig, nur zwei Wochen später, verpasste er einen Top-Ten-Platz dagegen.

Am Barren traut er sich aber zu, schon wieder Spitzenelsitungen zu zeigen. "Gerade am Barren kann ich immer durch sauberes Turnen ein paar Zehntel herausholen. Auch gegen Konkurrenten, die noch schwieriger turnen", erklärte Dauser vor der WM.