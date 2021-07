Deutsche Turner Achte im Team-Finale - Russen siegen

Das Quartett Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) konnte nicht an den starken Auftritt in der Qualifikation anknüpfen und sammelte am Montag im Ariake Gymnastics Center 238,495 Punkte.

Ergebnis von Rio verpasst

Nach Rang sechs in der Ausscheidung verpasste das Team damit das beste Olympia-Ergebnis nach Rang vier 2008 in Peking deutlich. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro und 2012 in London hatte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) jeweils Platz sieben belegt. "Ganz klar, wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Aber es war ein schwieriger Wettkampf. Man verturnt auch mal", sagte Andreas Toba, beteuerte aber auch: "Die Einstellung hat bis zuletzt gestimmt. Und dass wir die Qualifikation für das Finale geschafft haben, das bleibt."

ROC gewinnt Gold

Olympiasieger und Nachfolger von Japan wurde das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit 262,500 Punkten. Der Gastgeber und Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016 gewann die Silbermedaille mit 262,397 Zählern. Den dritten Rang sicherte sich China mit 261,864 Punkten.