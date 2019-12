Deutsche Skispringer nur Sechste - "Wut" bei Wind-Spektakel

Große Enttäuschung statt Aufbruchssignal: Die deutschen Skispringer kommen weiter nicht in Schwung und haben sich beim Heim-Weltcup in Klingenthal kein neues Selbstvertrauen geholt - im Gegenteil. Bei komplizierten und wechselnden Windbedingungen belegten Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Richard Freitag und Karl Geiger im Mannschaftsspringen nur den sechsten Platz. Der Rückstand auf die siegreichen Polen betrug am Samstag umgerechnet rund 84 Meter. Rang zwei ging an das Quartett aus Österreich vor Japan.

Bundestrainer: "Schritt rückwärts"

"Die Leistung war nicht gut genug heute - definitiv", sagte der enttäuschte Bundestrainer Stefan Horngacher. "Wir hatten heute nur drei Sprünge, die annähernd okay waren, und das ist zu wenig." Horngacher sprach von einem "Schritt rückwärts" und wollte das Resultat nicht auf die Bedingungen schieben, obwohl sein Team gerade im ersten Durchgang auch Pech hatte. "Heute waren einfach die Sprünge zu schlecht, es war nicht nur der Wind, der hier eine Rolle gespielt hat", sagte er.

Oberstdorfer Geiger solide

Keine zehn Monate nach dem souveränen WM-Titel für die Mannschaft des Deutschen Skiverbands im österreichischen Seefeld lagen die DSV-Adler in Sachsen schon früh abgeschlagen zurück. Bester Deutscher Springer war erneut der Oberstdorfer Karl Geiger, der 133 und 131,5 Meter weit sprang. Der 26-Jährige ist derzeit der einzige Deutsche auf konstant hohem Niveau.

Eisenbichler nur mit einem guten Sprung

Eisenbichler ließ nach einem Sprung auf nur 117 Meter im ersten Durchgang, im zweiten Versuch sein Potenzial aufblitzen. Nach seinem Satz auf 131,5 Meter wirkte er halbwegs zufrieden, winkte im Auslauf in die Kamera und sagte in der ARD: "Das war schon besser, auch wenn es immer noch nicht optimal ist. Wenn die Bedingungen passen, komme ich auch ins Gleiten." Mit Bezug auf das große Wind-Pech im ersten Versuch sagte der 28-Jährige: "Ich bin mit ein bisschen Wut im Bauch da runter gehüpft."