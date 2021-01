Deutsche Skispringer fliegen im Team aufs Podest

Das Quartett des Deutschen Skiverbands (DSV) musste sich am ersten Tag des Skisprung-Weltcups im finnischen Lahti nur den Teams aus Norwegern und Polen geschlagen geben. Im Vergleich zum enttäuschenden sechsten Platz in der Vorwoche in Polen präsentierte sich die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher deutlich stärker und stabiler.

Der weiteste Sprung im deutschen Team gelang Geiger, der mit 129 Metern noch die vor den Deutschen liegenden Österreicher klar abfing. Im ersten Durchgang hatte der Vierschanzentourneezweite 125,0 Meter vorgelegt.

Auch Eisenbichler mit Aufwärtstrend

Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) zeigte sich ebenfalls verbessert und sprang 126,5 und 125,5 Meter. Pius Paschke (Kiefersfelden) kam auf 125,0 und 122,5 Meter. Martin Hamann (Aue), der den formschwachen Constantin Schmid ersetzte, flog bei seinem Team-Debüt im Weltcup auf 123,5 und 116,5 Meter.