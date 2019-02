Am Ende landete das deutsche Team auf der Großschanze in Innsbruck klar vor dem zweiten Österreich (- 56,6 Punkte). Dritter wurde Japan (- 67,3). Die deutschen Adler um die beiden bayerischen Spitzenathleten Eisenbichler und Geiger dominierten den Wettkampf, bauten ihre Führung kontinuierlich aus und sprangen ungefährdet zu ihrem zweiten Erfolg. Damit bestätigte die Mannschaft nach der Gold- und Silbermedaille von Eisenbichler und Geiger im Einzel ihre hervorragende Form und zeigte eine echte Gala-Vorstellung.

Wie Schmitt und Hannawald

Zugleich war es das erste deutsche Teamgold bei den Männern seit 18 Jahren. Damals siegte Martin Schmitt erst als Einzel-Weltmeister und dann im Quartett. Zwei Jahre vorher war das auch Sven Hannawald gelungen. Das Team von Bundestrainer Werner Schuster weckt in diesen Tagen also Erinnerungen an die Goldene Ära der ruhmreichen DSV-Adler. "Dieser Titel passt richtig gut zu unserem Team. Das war heute eine Flugshow vom ersten Sprung an", sagte Schuster und lobte auch den nicht zum Einsatz gekommenen Ersatzmann Andreas Wellinger für sein "super" Verhalten.

Geiger und Eisenbichler erneut Spitze

Am berüchtigten Bergisel sahen am Sonntag 11 300 Zuschauer einen überragenden Auftritt des Schuster-Teams, das bei der Vierschanzentournee so häufig dort gepatzt hatte und schon mehrere Male den Gesamtsieg bei dem Traditionsevent verspielte. Schon nach dem ersten Durchgang lagen die Deutschen auf Goldkurs und hatten umgerechnet etwa 13 Meter Vorsprung auf die zweitplatzierten Österreicher. Geiger zeigte mit Sprüngen auf 129 und 130 Meter jeweils den weitesten Sprung in beiden Durchgängen. Eisenbichler war mit 128 und 128,5 Metern kaum weniger beeindruckend.