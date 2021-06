Deutsche Nationalmannschaft: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Europameisterschaft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleicht einer Achterbahnfahrt. Beim begeisternden 4:2-Triumph über Portugal, überzeugte der Angriff, allen voran der neue Publikumsliebling Robin Gosens wirbelte und machte nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich Hoffnung, dass sich das Team gefunden hat. Doch beim Unentschieden gegen Ungarn wirkte die deutsche Elf wieder ideenlos und offensiv fehlte jede Tiefe.

"Portugal war unser wahres Gesicht". Robin Gosens

Gleichzeitig hat die Abwehr von Joachim Löw fünf Gegentore in drei Spielen zu verbuchen. Das ist "in der Vielzahl bei so einem Turnier echt schwierig", sagte Kapitän Manuel Neuer. Auch die Art und Weise, wie die Gegentore zustande kamen, kann auf diesem Niveau diskutiert werden. Gerade Ungarns zweiter Treffer direkt nach dem Anstoß war laut Joshua Kimmich ein "ganz billiger". Dasselbe gilt für den ersten Treffer der Portugiesen nach eigener Ecke.

"Nach dem Portugal-Spiel sind wir die Helden der Nation. Und vier Tage später nach Ungarn die Gurken der Nation". Robin Gosens.

Löw vor Reise nach London verstimmt

Vor dem Achtelfinal-Hammer im London ist Löw "not amused". Der Bundestrainer wittert Wettbewerbsverzerrung, denn um den Rasen zu schonen, hat die UEFA Löw untersagt, das Abschlusstraining im Wembley-Stadion abzuhalten. Nun bleibt die deutsche Nationalmannschaft noch bis Montag Nachmittag im Hauptquartier in Herzogenaurach. Außerdem trüben personelle Probleme, die unübersichtliche Corona-Lage im Virusvariantengebiet sowie das Reiseverbot für die deutschen Fans Löws Vorfreude auf das eigentlich "schönste Spiel, was man sich vorstellen kann". In Wembley werden unter den 45.000 nur 1500 bis 2000 Fans der DFB-Auswahl sein. Die Tickets werden nur an Besucher vergeben, die in Großbritannien oder Irland leben.