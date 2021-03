Deutsche Meistertitel für Holzmann, Tremmel und Filser

Filser beendet Saison als Deutsche Meisterin

Den Titel holte sich in einem packenden Finale Andrea Filser vom SV Wildsteig. Platz zwei ging an die Italienerin Vivien Insam. Allrounderin Marlene Schmotz vom SC Leitzachtal lies nach einer durchwachsenen Saison ihre Klasse aufblitzen und wurde in der internationalen Wertung Dritte.

In der rein deutschen Wertung gewann Filser Gold vor Schmotz und Fabiana Dorigo vom TSV 1860 München. Jessica Hilzinger verpasste den Kampf um die Medaillen, wie Riesenslalom-Meisterin Emma Aicher knapp.

Alpinstars Weidle und Dürr nicht in den Top Ten

Speedspezialistin Kira Weidle war mit Startnummer 47 im ersten Lauf auf Rang zehn vorgefahren. Im Zweiten fuhr sie auf Angriff, doch nach einem Fehler war die Aufholjagd vorbei. Am Ende wurde die 25-Jährige vom SC Starnberg 14.. Technikspezialistin Lena Dürr kam nur auf einen enttäuschenden 17 Platz.