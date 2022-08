Deutsche Meisterschaft: Segnitzer Faustballerinnen holen Bronze

Bei der Deutschen Faustball-Meisterschaft in Oldenburg in Niedersachsen hat die Frauen-Mannschaft des unterfränkischen TV Segnitz den dritten Platz belegt. 3 zu 1 siegte das unterfränkische Team am Sonntag gegen den Ahlhorner SV und entschied damit das kleine Finale für sich.

Laut der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) hat sich besonders World-Games-Angreiferin Svenja Schröder in Bestform für die Segnitzerinnen präsentiert, so dass das Team Bronze holen konnte. Vor der Meisterschaft hatten sich die Damen des TV Segnitz den Einzug ins Halbfinale als Ziel gesetzt – das haben sie erreicht.

Segnitz – Hochburg im Faustball

Das kleine Segnitz am Main mit kaum 900 Einwohnerinnen und Einwohnern gilt als Hochburg im Faustball. Neben Welt- und Europameisterin Svenja Schröder gehören dem TV noch mehrere Junioren-Spielerinnen und -Spieler mit internationalen Erfolgen an. TV Segnitz hat sich nach 2019 und 2021 in diesem Jahr zum dritten Mal für die Deutsche Meisterschaft auf dem Feld qualifiziert. Ins Halbfinale hatten sie es aber vorher noch nie geschafft. Bei den Frauen ist das Team derzeit die erfolgreichste Faustball-Mannschaft Bayerns.