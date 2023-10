Deutsche Meisterschaft Lead: Halbfinale & Finale im Livestream

Am Wochenende trifft sich Deutschlands Kletter-Elite in Augsburg, um den Titel im Lead zu vergeben. Ab 10 Uhr werden am Sonntag zunächst die Finalplätze bei den Frauen und Männern ermittelt, am Nachmittag ab 15:15 Uhr folgen die Medaillenentscheidungen. BR24Sport berichtet live vom Spektakel an der 18 Meter hohen Kletterwand. Ihr Reporter ist Tobias Barnersoi, die Moderation übernimmt Sina Wende.

Was ist Lead-Klettern? Wer sind die Favoriten?

Laut Veranstalter, dem Deutschen Alpenverein (DAV) Augsburg, gibt es keine glasklaren Favoriten im Feld um die Meistertitel. Doch prominente Namen tauchen allemal auf der Teilnehmerliste auf. Allen voran dürfen sich die Kletterfans auf Yannick Flohé freuen. Der gebürtige Essener hatte im Sommer bei den Finals in der artverwandten Disziplin Bouldern triumphiert.

Beim Bouldern klettern die Athleten frei an einer bis zu vier Meter hohen Wand mit Matten als Absicherung. Am Sonntag geht es im Lead-Klettern bis zu 18 Meter hoch hinaus, weshalb Flohé und Co. mit Seilen gesichert sind.

Ohne Megos: Gaßner hält bayerische Fahne hoch

Mit Alexander Megos aus Erlangen fehlt der beste bayerische Kletterer. Im Sommer noch Dritter bei der Lead-WM in Bern entschied sich der Felsen-Spezialist aus terminlichen Gründen gegen das Event in Augsburg.

So darf sich ein anderer bayerischer Sportler gute Chance ausrechnen. Philipp Gaßner vom DAV Tölz musste sich im Vorjahr in Neu-Ulm mit Platz vier begnügen. Damals verdrängte er Flohé auf Rang fünf, die vor ihm platzierten Jan Hojer und Linus Raatz sind beim Heimspiel im Kletterzentrum nicht mit dabei.

Gelingt Martina Demmel die Revanche?

Bei den Frauen ist die Ausgangslage ähnlich vielversprechend. Hannah Meul, die wie Flohé im Rheinland trainiert, will ihren Titel erfolgreich verteidigen - ihre größte Widersacherin kommt aus Oberbayern. Die 21-jährige Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten) zog im Vorjahr knapp den Kürzeren, befindet sich aber in guter Form. Die deutsche Meisterin von 2021 schaffte es Mitte August als einzige Deutsche ins Halbfinale der Lead WM und belegte am Ende Rang 26.

Auch Mia Guttenberger (Tölz) schaffte es im Vorjahr in Neu-Ulm ins Finale der besten Acht und will an diesen Erfolg anknüpfen. Die 17-jährige Wackersbergerin war zuletzt noch im Abiturstress und hatte deshalb ihr Training zeitweise hinten angestellt.

Seit den Tokio 2020 ist Klettern olympisch. Für Paris 2024 qualifizieren sich für den Kombinationswettbewerb aus Bouldern und Lead insgesamt 40 Sportkletterer - je 20 Frauen und 20 Männer. Dazu gibt es einen gesonderten Speed-Wettkampf.