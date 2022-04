Deutsche Meisterschaft: Lahm und Rummenigge vermissen Spannung

Allmählich werden die Meisterfeiern des FC Bayern München zur Routine. Die Bilder von den Weißbierduschen auf dem Rasen der Allianz Arena gleichen sich, die Zahlen auf den Meister-Shirts der Spieler werden immer höher, die Autos die hupend über die Leopoldstraße fahren werden immer weniger.

Seit 2012 hat die Bundesliga keinen anderen Deutschen Meister gesehen als die Münchner Bayern. Eine längere Serie findet man in Europa nur in Lettland und Gibraltar, wo Skonto Riga und die Lincoln Red Imps jeweils 14-mal in Serie gewinnen könnten. Wundern würde es wohl kaum jemanden, wenn auch diese Marke in Deutschland geknackt wird.

Rummenigge: Mangelnde Emotion

Verständlich, dass sich so mancher Fußballfan in Dortmund oder Leipzig einen etwas ausgeglicheneren Titelkampf wünscht. Doch nachdem die Münchner sich am Samstag mit dem 3:1 gegen Borussia Dortmund schon am 31. Spieltag die Schale gesichert haben, gibt es auch von zwei Bayern-Legenden, die selbst maßgeblich zu dieser Dominanz beigetragen haben, kritische Töne.

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sieht in der nun schon zehnjährigen Dominanz der Münchner ein Problem für die Attraktivität der Bundesliga. "Was ist Fußball? Fußball ist in erster Linie Emotion. Wenn du wieder drei Spieltage vor Saisonschluss mit zwölf Punkten vorne stehst, fehlt die", sagte Rummenigge am Sonntag im TV-Sender Bild.

Rummenigge begrüßt Dortmunder Transfer-Offensive

"Es fehlt ein bisschen in der Spitze an Spannung. Die Spitze braucht wieder ein Stück weit mehr Emotion nach dem Vorbild England und Italien in dieser Saison", sagte Rummenigge. Die Bayern machten am Samstagabend mit einem 3:1 im Topspiel gegen Borussia Dortmund den zehnten Meistertitel in Serie vorzeitig perfekt. Rummenigge begrüßt, dass der BVB aktuell versuche, personell "ein Stückchen aufzurüsten".

Lahm: "Es muss enger sein"

Und auch der frühere Kapitän Philipp Lahm sieht die Dominanz seines Ex-Clubs FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga kritisch. "Es ist nicht gut natürlich, das ist außer Frage. Ich glaube, dass es auch für die Bayern nicht so gut ist, dass sie schon so früh Meister sind", sagte der 38-Jährige im ZDF-Sportstudio.

"Es kann passieren, dass die Bayern nacheinander Meister werden, aber es muss enger sein, dass die Bundesliga wirklich bis zum Ende spannend ist und nicht immer schon vier Spieltage vor Schluss entschieden ist", sagte Lahm. Er selbst gewann mit dem FC Bayern bis zu seinem Karriereende 2017 acht Meistertitel und durfte somit dreimal weniger die Schale in die Höhe stemmen als der neue, alleinige Rekordhalter Thomas Müller.

Hainer: "Können ja nicht schlechter spielen."

Rummenigge bewertete den Sieg gegen Dortmund trotz aller Kritik als "ein wichtiges Zeichen" der Bayern-Profis nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen den FC Villarreal. Der Meistertitel sei für ihn auch "kein Trostpreis". Der 66-Jährige hatte vor dieser Saison den Vorstandsposten beim deutschen Rekordmeister an Oliver Kahn (52) übergeben. "Der erste Titel, wenn man verantwortlich ist in diesem Club, ist schon sehr wichtig", bemerkte Rummenigge zu Kahn.

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer begegnete derweil im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks der Kritik an der Dominanz seines Vereins dagegen mit: "Wir können ja nicht schlechter spielen, nur damit die Liga interessanter wird. Zwei bis drei Spieltage vor Ende der Liga sollte die Meisterschaft schon immer feststehen", sagte Hainer und schickte gleich eine Ansage hinterher, die dem Rest der Liga nicht gefallen dürfte: "Wir werden die Mannschaft weiter verstärken, keine Frage."