Deutsche Meisterschaft in Franken: Golf mit Frisbee-Scheiben

Begonnen wird mit einem Drive, einem Abwurf am Beginn eines Parcours. Die Spieler müssen versuchen ihre Discs in Körbe zu werfen. Oft sind die Bahnen nicht gerade, sodass die Spieler um die Ecke werfen müssen. Die Entfernungen vom Abwurf bis zum Ziel sind unterschiedlich, je nach Bahn zwischen 50 und 300 Metern. Am Anfang jeder Bahn ist ein Schild angebracht. Darauf kann der Spieler die ideale Wurfbahn sehen, wie viel Distanz bis zum Korb überwunden werden muss und mit wie viel Par, also Würfen, man das Ziel erreichen sollte. Dabei gibt es verschiedene Wurftechniken mit Vorhand und Rückhand beispielsweise. Auch die genaue Kippung der Scheibe beim Abwurf spielt eine Rolle.

Driver, Putter, Midrange

Die Sprache der Discgolfer erinnert stark an Golf. Und so nennen sie auch ihre Scheiben, wie Golfschläger. Es gibt Putter, die die größte Ähnlichkeit mit einer Frisbee-Scheibe haben. Sie werden für kurze Distanzen genutzt, also: zum Wurf in den Korb, dem direkten Einputten. Midrange-Discs werden für mittlere Distanzen genutzt und Driver für weite Strecken. Gute Spieler bringen es mit einem Wurf auf 85 Meter. Die Körbe und damit das Ende jeder Bahn sind auf einem Metallstab in einer Höhe von 70 Zentimetern angebracht. Sie haben einen Durchmesser von 20 Zentimetern.

Bei Noah läuft es auf der fünften Bahn nicht rund. Der Korb steht bergauf in einem Waldstück. Seine Scheibe ist an einem Ast abgeprallt und in einen Busch geflogen. Jetzt muss er von dort aus weiterspielen. Trotz der schlechten Stellung schafft er beim zweiten Wurf eine Annäherung an den Korb von zwei Metern.

Seit drei Jahren spielt Noah Discgolf. Kennengelernt hat er es bei seinem Onkel in den USA. Dort wird Discgolf bereits professionell gespielt: mit hohen Preisgeldern. In Europa findet der Sport momentan in Skandinavien den größten Zuspruch. Bekannte deutsche Spieler sind Timo Hartmann und Antonia Faber. Die beiden werden auch in Gößweinstein antreten. Bei den Deutschen Meisterschaften gibt es, wie auch in anderen Sportarten, Einteilungen in Spielerklassen: von Open, Juniors, Masters bis Legends. Das Teilnehmerfeld unterteilt sich in verschiedene Divisionen je nach Altersklassen.