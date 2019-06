Deutsche Meisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik

Drei Tage lang zeigen die Sportlerinnen ihr Können in der Halle am Berliner Platz. Den Anfang machen heute die Mädchen aus der Altersklasse zwischen 13 und 14 Jahren. Am Samstag und Sonntag sind dann die Gymnastinnen aus der Junioren- und Meisterklasse dran.

Einzel- und Gruppenwettkämpfe

Erstmals finden die Wettkämpfe um die Deutsche Meisterschaft sowohl einzeln als auch in der Gruppe statt. Organisiert werden die Wettkämpfe vom Nürnberger Traditionsverein TSV 1846 Nürnberg, dem Bayerischen Turnverband und dem Deutschen Turner-Bund.