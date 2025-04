Deutsche Meisterin: Dürr schlägt Weidle-Winkelmann im Super-G

Schon alleine, dass der Name Lena Dürr auf der Startliste beim Super-G auftaucht, ist äußerst ungewöhnlich. Doch bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften wollte es die Technikspezialistin, die sich im Slalom am wohlsten fühlt, auch in der Speeddisziplin wissen. Doch was Dürr auf den langen, schnellen Skiern dort zeigte, hatte wohl niemand erwartet.

Weidle-Winkelmann als erste Gratulantin für Dürr

Die 33-Jährige ging angriffslustig auf die Strecke, attackierte die Bestzeit von Kira Weidle-Winkelmann, die tags zuvor die Deutsche Meisterschaft in der Abfahrt souverän gewonnen hatte. Als sie die Ziellinie überquerte dann die Überraschung: -0,25 blinkte auf: Dürr ist Deutsche Meisterin im Super-G. Erste Gratulantin: Wiedle-Winkelmann, die mit einem fassungslosen Lachen auf Dürr zusteuerte und sie umarmte.

Platz drei holte sich Fabiana Dorigo (+1,06 Sekunden). Anders als am Vortag bei der Abfahrt blieb das Podest bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften, trotz Fahrerinnen aus anderen Nationen, in deutscher Hand. Platz vier ging sensationell an Franca Sahli. Das erst 16 Jahre alte Supertalent vom WSV Mitterfirmiansreut schrammte um zwei Hunderstel an einer Podestplatzierung vorbei.

Brandis wird Deutscher Meister - Italiener auf Rang eins

Den ersten Platz beim Super-G der Männer holte der Südtiroler Florian Schieder, der im italienischen Weltcup-Team beheimatet ist. Deutscher Meister konnte der Italiener freilich nicht werden. Diesen Titel holte sich Junioren-Weltmeister Benno Brandis. Der 18-Jährige verpasste die Bestzeit von Schierer um sechs Hundertstel, doch kann sich fortan Deutscher Meister nennen.

Vizemeister wurde der 20-Jährige Lukas Krauss (+0,14). Für Routinier Romed Baumann reichte es - wie schon am Vortag - nicht für den Titel. Er wurde in der deutschen Wertung Dritter (+0,28), vor Anton Grammel (+0,50) und Luis Vogt (+0,69).

