Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften unter Corona-Bedingungen

Der Vorjahressieger vom TV Hindelang setzte sich im letzten Versuch mit 70,85 Metern durch. Zweiter im leeren Eintracht-Stadion wurde Merlin Hummel (Kalmbach) mit 69,53 Metern vor Fabio Hessling (Saarlouis/67,05). Zu den weiteren bayerischen Hoffnungsträgern gehört Laura Gröll: Die 22-jährige Fränkin rechnet sich im Hochsprung etwas aus.

Sämtliche Athleten müssen sich in Braunschweig an die strengen Hygienevorschriften halten. So dürfen alle Werfer und Kugelstoßer in den Pausen nur auf speziell beschrifteten Stühlen und Bänken mit Abstand voneinander Platz nehmen. Vor und nach jedem Versuch sollten sich Schwandke und seine Konkurrenten die Hände desinfizieren.

Ausgefeiltes Hygienekonzept und begrenzte Teilnehmerzahl

Wochenlang hat der Deutsche Leichtathletik-Verband an diesem 45-seitige Hygienekonzept gearbeitet, um die Titelkämpfe in der Corona-Pandemie an diesem Wochenende in Braunschweig möglich zu machen. Es ist an die Landesverordnung in Niedersachsen angepasst und wurde inzwischen noch etwas modifiziert. So sind die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Disziplinen begrenzt, die Staffelläufe wurden aus dem Programm genommen. Die Athleten betreten das Eintracht-Stadion auf zugewiesenen Wegen und in Timeslots. Alle Personen im Stadion mussten einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen und bei sich am Eingang die Temperatur messen lassen. Organisatoren, Betreuer, Medienvertreter und Ordner müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die abgegebenen Sportgeräte werden nach der üblichen Prüfung desinfiziert.