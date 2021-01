Deutsche Langlauf-Staffeln in Lahti auf Platz vier und sechs

Mit Youngster Friedrich Moch (Isny) als Schlussläufer, der am Vortag mit einem ganz starken zehnten Rang im Skiathlon und damit seiner besten Karriereplatzierung überrascht hatte, lag die deutsche Auswahl 1:39,4 Minuten hinter Norwegen zurück, das sich vor Finnland (+40,9 Sekunden) durchsetzte. Die zunächst drittplatzierte Mannschaft Russland I wurde wegen unsportlichen Verhaltens ihres Schlussläufers Alexander Bolschunow disqualifiziert, stattdessen rückte Russland II (+1:07,2 Minuten) aufs Podium.

Sechster Platz für Frauen-Quartett

Das deutsche Langlauf-Quartett der Frauen hat bei der Staffel den sechsten Platz belegt. In der Besetzung Laura Gimmler, Katharina Hennig, Victoria Carl und Pia Fink lag die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder im finnischen Lahti 2:16 Minuten hinter dem deutlichen Sieger Norwegen um Therese Johaug. Schweden und Finnland komplettierten die Podestplätze in dem Rennen über vier mal fünf Kilometer.

Erste Weltcup-Teilnahme für Norwegerinnen seit November

Da alle Topnationen mit ihren besten Läufern und Läuferinnen in Lahti am Start waren, war das Rennen durchaus ein Fingerzeig im Hinblick auf die WM. Dort könnte es zu Norweger-Festspielen kommen: Die Skandinavier, die nach fast zwei Monaten Weltcup-Auszeit als Vorsichtsmaßnahme in der Corona-Pandemie in Lahti ihr Comeback feierten, hatten in den Einzelrennen am Samstag mit einem Vierfachsieg bei den Männern und einem Dreifachsieg bei den Frauen beeindruckt.

Deutschlands beste Langläuferin Katharina Hennig war im Skiathlon auf Rang 13 gelandet. Das große Ziel der deutschen Langläuferinnen ist eine Team-Medaille bei der Heim-WM in Oberstdorf.